KATSEYEが、3rd EP『WILD』をHYBE × Geffen Recordsより8月14日にリリースする。

（関連：【映像あり】KATSEYE、『コーチェラ』初出演 「PINKY UP」「Gnarly」「Touch」の3曲のパフォーマンス映像）

本作は、全米アルバムチャート『Billboard 200』でトップ5デビューを果たしたEP『BEAUTIFUL CHAOS』以来の作品。同EPのCDやアナログレコードなど、日本での発売情報は後日発表となっている。

さらに、現地時間4月10日には『Coachella Valley Music & Arts Festival』へ初出演を果たし、4月17日には2週目の出演を控えている。ステージでは『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のHUNTR/Xとの共演も実現した。

また、第1週の同公演から、初披露された最新シングル「PINKY UP」のほか、「Gnarly」、「Touch」の3曲のパフォーマンス映像が公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）