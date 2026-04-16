100均で角野卓造見つけてまた即買い！「やっぱ汚れ落ち凄いわ！」パケ買い大成功の掃除グッズ

売り場でまたしても目が合ってしまった角野卓造さん…がアンバサダーを務める、角のお掃除にこだわった「角の極み」シリーズ。浴室の水アカ汚れに特化した商品を見つけた筆者、またしてもパケ買いしてしまいました！いざ使ってみると汚れ落ちの凄さに感動♡インパクトの強さにも負けない実力です！これは大成功でした！

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商品情報

商品名：角の極み 浴室ブラシ ガラスビーズ入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦51×横100×厚み41mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281742757

浴室の水アカに特化！ダイソーの「角の極み」シリーズはやっぱり優秀！

ダイソーの掃除グッズ売り場をチェックしていると、おや…？と、見覚えのあるパッケージが目に留まりました。こちらは角の掃除にこだわった「角の極み」シリーズの商品『角の極み 浴室ブラシ ガラスビーズ入』です。

実は同じシリーズの商品をいくつか試したことがあり、どれも実力の高さに信頼を寄せている筆者。水アカに特化した浴室ブラシを発見して思わず即レジかごにINしてしまい、完全にパケ買いです！

この「角の極み」シリーズは、アンバサダーに俳優の角野卓造さんが起用されています。

ギャグのようなインパクトのあるパッケージですが、中身は至って真面目で、このギャップもたまりません！

開封すると、浴室の角に付着した水アカの掃除に便利なブラシが登場。

ポリプロピレン製の持ち手に、ポリエステル不織布が付いています。

不織布部分は粘り気があり、コシの強い独特な質感です。

ガラスビーズ粒子が含まれており、繊細に細かく磨きながら頑固な汚れをしっかりキャッチしてくれます。

お風呂場の四隅や段差などの角にピタッと沿う特殊な形状をしています。

しっかりとフィットするので、汚れを残さず落としやすいです。

持ち手の部分は握りやすく、スムーズに動かせる点もGOOD。

また、不織布部分が幅広なので楽に汚れを落とせます。

角に付着した頑固な水アカがきれいサッパリ！

早速浴室の角で使用してみました。形状が初めから角に合うように設計されているため、狙った場所の掃除が非常にスムーズです。

幅が広いことが功を奏して、効率よく掃除できます。

力を入れてゴシゴシと擦る必要がなく、軽く当てて動かすだけで、落としにくかった白くモヤモヤした水アカがきれいに。

面倒なすみっこ掃除が当てるだけで完結するため、日々の掃除のハードルが下がります！

角の水アカが写真だとわかりにくかったので、床を擦ってみました。上の写真が使用前の状態、下の写真が使用後の状態になりますが、白いもやもやがきれいに消えています。

楽に使えて細かな汚れ落ちが抜群。掃除のハードルが下がります！

持ち手の部分を浴室の棚などに引っ掛けて保管できるのも嬉しいポイント！

しっかり水を切って乾かすことができ、衛生的に使える点も助かります。

今回は、ダイソーの『角の極み 浴室ブラシ ガラスビーズ入』をご紹介しました。他にもさまざまなアイテムが展開されているので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。