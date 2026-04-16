15日未明、新潟市東区の新潟貨物ターミナル駅構内で貨物列車と作業用の車両が接触し、あわせて6人がケガをしました。



JR東日本新潟支社によりますと、15日午前1時10分ごろ、新潟貨物ターミナル駅を出発し福岡貨物ターミナルへ向かっていた貨物列車が、構内の線路の分岐付近で電気設備のメンテナンスのため停車していた軌陸車と接触しました。軌陸車には作業員7人が乗っていて、このうち2人が病院に搬送され、1人は右手首の捻挫や左ひじの打撲、もう1人は右足首の骨折や全身の打撲を負いました。さらに4人も体の痛みなどを訴え、病院で受診を受けたということです。6人とも命に別状はありません。また、貨物列車の乗務員1人も病院で手当てを受けましたが軽傷です。



貨物列車は発車してまもなく軌陸車に接触したということです。JRは、軌陸車が作業中の安全確保を設定した区間をはずれ、貨物車と接触する場所に停車していたことが事故の原因とみて調査しています。



この影響で、白新線は新潟駅から豊栄駅の間で始発から運転を見合わせ、その後、午前6時50分に運転を再開しましたが、上下あわせて4本が運休しました。