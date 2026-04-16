16日朝、新潟市中央区の商業施設にあるパン店で、店に入ってきた男が店内のナイフを取り上げ、そのナイフを取り返そうとした20代の女性スタッフがケガをする事件がありました。現場から中継です。

事件があった現場です。ケガをした女性スタッフが勤めていたベーカリーでは現在、警察による鑑識の作業が行われています。店の入り口付近からこちらの通りに出てくるところまで、ところどころに血痕がみえます。

現場は新潟市の商業施設やオフィスビルが立ち並ぶ中心部で発生しました。新潟市中央区万代にある商業施設「万代シテイバスセンタービル」の1階です。

警察や消防などによりますと、16日午前9時すぎ、「包丁を持った男に切り付けられた女性がいる」と通報がありました。

関係者によると、女性はパン店で働く20代の女性スタッフで、開店後に男が店に入ってきて調理スペースのパンナイフを取り、女性が取り返そうとしてパンナイフをつかんだところ、左手付近や首にケガをしたそうです。

警察は、現場近くで刃渡りおよそ30センチのパンナイフを持っていたとして、新潟市中央区の無職・袖山修容疑者（77）を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕しています。

警察が逮捕された男と事件の関連を調べています。