劇作家・演出家の根本宗子が手がける人気シリーズ、月刊「根本宗子」による巡業公演「Ｍａｒｒｉａｇｅ Ｈｕｎｔｉｎｇ」が、５月１９日から大阪・扇町ミュージアムキューブＣＵＢＥ０１で上演される。劇団としては初の大阪公演となる注目作だ。

本作は、結婚相談所を舞台にした完全２人芝居。出演は小日向文世の長男で俳優の小日向星一と根本自身の２人のみ。ハイテンションかつハイスピードで展開するノンストップ会話劇で、息つく暇もなく繰り出されるセリフの応酬と、どこかリアルでどこか非現実な婚活事情が絶妙に交錯し、観客を一気に引き込む。

根本は今回の上演にあたり、「大阪に持って行くなら絶対に『Ｍａｒｒｉａｇｅ Ｈｕｎｔｉｎｇ』と決めていました」と強い思いを明かす。

さらに「自分が好きな演劇のテクニックやギミックの詰まった『おもちゃ箱』のような作品。誰もが『最高〜！』な気持ちで劇場を出られる」と自信たっぷり。「日常にお疲れの方々の活力になれるような楽しいムードをご提供したい」と呼びかけた。

公演は５月１９日から２３日まで全６ステージ。一部回ではアフターイベントも予定されており、観劇後の余韻も楽しめる仕掛けだ。

チケットは前売り４５００円（学割あり）、当日４８００円で現在発売中。関西の演劇ファンはもちろん、婚活という身近なテーマに興味がある人にも刺さる一作となりそうだ。

恋と現実、そして過去が交差する密室劇。笑って、刺さって、少しだけ胸が痛い。そんな６０分が、大阪で幕を開ける。