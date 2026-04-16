9月9日 発売予定 【UNDERTALE Magnet Mascot Collection】 価格： 1,650円（1個） 9,900円（6個入りBOX） 【UNDERTALE オルゴール むかしむかし…/スノーフルのまち】 価格：各3,300円

スクウェア・エニックスは、Toby Fox氏のゲーム「UNDERTALE（アンダーテイル）」より「UNDERTALE Magnet Mascot Collection」と「UNDERTALE オルゴール」2種をそれぞれ9月9日に発売する。4月16日現在、予約を受け付けている。価格は「Magnet Mascot Collection」単品が1,650円、6個入りBOXが9,900円、オルゴール2種が各3,300円。

UNDERTALE Magnet Mascot Collection

全長約60～85mmのマグネット。ポリエステル生地で「サンズ」、「パピルス」などが表現されており、表裏ともに再現されている。単品では6個のうち1個がランダムで入っており、6個入りBOXでも全て揃わない場合がある。

UNDERTALE オルゴール

「UNDERTALE」で流れるBGM「むかしむかし…」と「スノーフルのまち」を18弁オルゴールで再現したもの。それぞれのBGMが流れるシーンや登場するモンスターを描いている。

むかしむかし…

スノーフルのまち

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