「特撮沼」に挑む10代に密着、「ウルトラマンゼロ」宮野真守がゲスト - NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回
NHK Eテレの番組「沼にハマってきいてみた」では、4月18日に「特撮沼」をテーマとした回を放送する。
NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より
番組では、粘土や3Dプリンターを駆使して迫力の怪獣映画を作る中学生や「特撮塾」で学ぶ高校生が登場。「ウルトラマンゼロ」などを担当した声優・宮野真守がゲストとして特撮の現場を語る。さらにウルトラマンシリーズの田口清隆監督が、自宅でできる特撮術を伝授。MCはジャンボたかお・サーヤ、リポーターは篠宮暁。
NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より
○放送情報
「沼にハマってきいてみた」4月18日「特撮沼」
Eテレ: 土曜日 夜 8:00〜8:30
再放送 Eテレ:土曜日 午前0:00〜0:30(※金曜深夜)
※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信あり
(写真提供：NHK)
NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より
番組では、粘土や3Dプリンターを駆使して迫力の怪獣映画を作る中学生や「特撮塾」で学ぶ高校生が登場。「ウルトラマンゼロ」などを担当した声優・宮野真守がゲストとして特撮の現場を語る。さらにウルトラマンシリーズの田口清隆監督が、自宅でできる特撮術を伝授。MCはジャンボたかお・サーヤ、リポーターは篠宮暁。
NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より
○放送情報
「沼にハマってきいてみた」4月18日「特撮沼」
Eテレ: 土曜日 夜 8:00〜8:30
再放送 Eテレ:土曜日 午前0:00〜0:30(※金曜深夜)
※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信あり
(写真提供：NHK)