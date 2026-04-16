NHK Eテレの番組「沼にハマってきいてみた」では、4月18日に「特撮沼」をテーマとした回を放送する。

NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より

番組では、粘土や3Dプリンターを駆使して迫力の怪獣映画を作る中学生や「特撮塾」で学ぶ高校生が登場。「ウルトラマンゼロ」などを担当した声優・宮野真守がゲストとして特撮の現場を語る。さらにウルトラマンシリーズの田口清隆監督が、自宅でできる特撮術を伝授。MCはジャンボたかお・サーヤ、リポーターは篠宮暁。

NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」4月18日放送回「特撮沼」より

○放送情報

「沼にハマってきいてみた」4月18日「特撮沼」

Eテレ: 土曜日 夜 8:00〜8:30

再放送 Eテレ:土曜日 午前0:00〜0:30(※金曜深夜)

※NHK ONE(新NHKプラス)で同時・見逃し配信あり

(写真提供：NHK)