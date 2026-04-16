小芝風花、金髪姿で29歳バースデー報告「誰かと思った」「さらに明るくなった？」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の小芝風花が4月16日、自身のInstagramを更新。金髪姿で誕生日を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳朝ドラ女優「さらに明るくなった？」金髪姿で別人級チェンジ
同日に誕生日を迎えた小芝は「29歳になりました。20代ラストイヤー」と報告。「今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と抱負を明かし、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と匂わせコメントを残した。公開された写真では、これまでの明るい金髪姿を披露。両手で29を作った、お茶目なポーズを決めている。
3月末の投稿でも金髪だったが、この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう！」「さらに明るくなった？」「金髪似合いすぎ」「誰かと思った」「似合いすぎ」「20代ラスト楽しんで」「来年楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラ女優「さらに明るくなった？」金髪姿で別人級チェンジ
◆小芝風花、29歳の誕生日を金髪姿で報告
同日に誕生日を迎えた小芝は「29歳になりました。20代ラストイヤー」と報告。「今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と抱負を明かし、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」と匂わせコメントを残した。公開された写真では、これまでの明るい金髪姿を披露。両手で29を作った、お茶目なポーズを決めている。
◆小芝風花の劇的イメージチェンジに反響
3月末の投稿でも金髪だったが、この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう！」「さらに明るくなった？」「金髪似合いすぎ」「誰かと思った」「似合いすぎ」「20代ラスト楽しんで」「来年楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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