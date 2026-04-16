「ハロハロ 果実氷練乳いちご」発売開始、削ったフローズンいちご×北海道ミルクソフト×練乳入りシロップ

ミニストップは、今年のハロハロ 果実氷シリーズ第一弾として、「ハロハロ 果実氷練乳いちご」を2026年4月17日に発売する。

果実氷シリーズは氷を使わない、削ったフローズンフルーツとソフトクリームを組み合わせた進化系ハロハロで、2017年から発売している。

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◆ハロハロ 果実氷練乳いちご

価格:税込540円

発売日:2026年4月17日

発売地区:全国(2026年3月末時点:1,755店)

エネルギー:174kcal

「北海道ミルクソフト」と酸味のあるフローズンいちご、練乳入りシロップを組み合わせた。いちご果肉を急速冷凍したフローズンいちごをスライスし、果実氷に仕立てている。

〈ミニストップアプリでお得に購入できる〉

【30円引きクーポン配信】

4月17日〜4月30日までの間、ミニストップアプリで「ハロハロ 果実氷練乳いちご」30円引きクーポンを配信する。使用にはミニストップアプリの登録、クーポン取得･提示が必要。

【モバイルオーダー100円引きクーポン配信】

4月17日〜4月19日までの間、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーで「ハロハロ 果実氷練乳いちご」100円引きクーポンを配信する。ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでクーポンを利用して注文することで適用される。モバイルオーダー WEB版では、クーポンを利用できない。

※いずれも他のセールやキャンペーンとの併用は不可。