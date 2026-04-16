三田寛子、息子・中村橋之助の結婚披露宴を準備中 両家そろって料理を試食 梨園の豪華な門出に期待「格式を感じます」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。息子・中村橋之助（30）の結婚披露宴で提供する食事の試食会に両家がそろって参加したことを明かした。
【写真】「格式を感じます」息子の披露宴試食会に参加した三田寛子
三田は「試食会」と題し、ホテルで撮影された写真を複数枚投稿。「結婚披露宴でお客様に召し上がって頂くお料理の試食会を 先日両家揃って参加して行いました 伝統的なフランス料理に太田シェフのこだわりが光るひと皿ひと皿趣向が凝らされ 出される度に感嘆の声が」と、料理の写真はないものの、両家族が感激するほどの料理の数々だったことをつづっている。
続けて「心尽くされたマリアージュに深く感激で全員満点以上の満足感 それでもより一層吟味して下さると仰って待ち遠しい」と、披露宴当日はさらに改良された料理が振る舞われる予感をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「いよいよですね」「お式楽しみですね」「ゴージャス」「格式を感じます」「素敵です」などの反響が集まっている。
【写真】「格式を感じます」息子の披露宴試食会に参加した三田寛子
三田は「試食会」と題し、ホテルで撮影された写真を複数枚投稿。「結婚披露宴でお客様に召し上がって頂くお料理の試食会を 先日両家揃って参加して行いました 伝統的なフランス料理に太田シェフのこだわりが光るひと皿ひと皿趣向が凝らされ 出される度に感嘆の声が」と、料理の写真はないものの、両家族が感激するほどの料理の数々だったことをつづっている。
続けて「心尽くされたマリアージュに深く感激で全員満点以上の満足感 それでもより一層吟味して下さると仰って待ち遠しい」と、披露宴当日はさらに改良された料理が振る舞われる予感をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「いよいよですね」「お式楽しみですね」「ゴージャス」「格式を感じます」「素敵です」などの反響が集まっている。