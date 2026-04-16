「麻薬取締法違反」が16日午前にX（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。

大麻由来成分が違法な割合で含まれるサプリメントを米国から輸入したとして、福岡県警が同日、麻薬取締法違反容疑でサントリーホールディングス（HD）元会長の新浪剛史氏と知人の女性を書類送検したとの報道を受け、「麻薬取締法違反」が注目された。

インターネット上では「えっマジか…新浪氏書類送検か。サプリ輸入で麻薬取締法違反って意外すぎるな。潔白主張してたけど今後どうなるんだろ…」「以前から一部で噂はありましたが、実際にこうなると驚きです。今後の展開が気になります」「なんか報道されたのがだいぶ前だったような気がするが、昨日サントリーHDが第一三共の市販薬部門を買収ってニュースが出てたのってなんか意図があるのかなあ」などの声が上がっている。

新浪氏は関与を否定しており、福岡地検が刑事責任を問えるかどうかを慎重に判断するとしている。

新浪氏は昨年9月、サントリーHD会長と経済同友会代表幹事を辞任。同代表幹事を辞任する前に行った同月の記者会見で、サプリに関し「日本国内で所持も使用もしておらず、輸入も指示していない」などと説明し、潔白を主張していた。

捜査関係者によると、サプリに含まれていた大麻由来成分はテトラヒドロカンナビノール（THC）。女性が福岡県内に住む弟に米国からサプリを送付し、福岡県警が弟を麻薬特例法違反容疑で逮捕した。弟は「新浪氏に転送するように頼まれた」と供述していた。

門司税関（北九州市）からの情報提供を受け、県警は昨年8月、東京都内の新浪氏の自宅を家宅捜索した。違法性のある薬物は見つからず、尿検査は陰性だった。