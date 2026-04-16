永島優美、フリー転身で“親子共演”増加 父の“関西魂”に「横で見ていてヒヤヒヤする（笑）」
フリーキャスターの永島優美が4月16日、横浜市内で行われた『アイ工務店』の新CMおよび新CMキャラクター発表会に出席した。2026年3月末でフジテレビを退社後、初の企業CM出演となり、これまで司会者として活躍してきた永島が“出演者”として新たな一歩を踏み出した。
【写真】うれしそうに微笑み手を振る永島優美
「緊張でドキドキしています」と語り、初の立場に初々しい表情を見せた永島。「これまで司会という立場でしたが、生まれて初めてのCM会見」と振り返り、「CMという大役を任せてもらえると思ってなかったので、とてもありがたかった」と喜びを語った。
フリー転身後の変化については、「本当に自分の好きなことは何なのか、どういう自分でありたいのかを深く考えるようになった」と明かし、「思い立ったらすぐ行動してみようというフットワークの軽さは、フリーになって増したと思います」と語った。
家族の支えにも触れ、夫からは「好きなことを楽しんでるのが一番」と背中を押されているという。父・永島昭浩氏については「最初は驚いていたけど、『元気だったらなんでもいい！』と言ってくれた」といい、変わらぬ応援に感謝をにじませた。
フリー転身後は父との共演機会も増加。「トークイベントやバラエティ番組に一緒に出ることも増えました」と明かす一方で、「父が関西人なので笑いを取りたい気持ちが先走って、噛んだり滑ったりするので、横で見ていてヒヤヒヤする（笑）」。それでも「親子で仕事できる機会はありがたい」と語り、貴重な経験として受け止めている様子を見せた。
【写真】うれしそうに微笑み手を振る永島優美
「緊張でドキドキしています」と語り、初の立場に初々しい表情を見せた永島。「これまで司会という立場でしたが、生まれて初めてのCM会見」と振り返り、「CMという大役を任せてもらえると思ってなかったので、とてもありがたかった」と喜びを語った。
家族の支えにも触れ、夫からは「好きなことを楽しんでるのが一番」と背中を押されているという。父・永島昭浩氏については「最初は驚いていたけど、『元気だったらなんでもいい！』と言ってくれた」といい、変わらぬ応援に感謝をにじませた。
フリー転身後は父との共演機会も増加。「トークイベントやバラエティ番組に一緒に出ることも増えました」と明かす一方で、「父が関西人なので笑いを取りたい気持ちが先走って、噛んだり滑ったりするので、横で見ていてヒヤヒヤする（笑）」。それでも「親子で仕事できる機会はありがたい」と語り、貴重な経験として受け止めている様子を見せた。