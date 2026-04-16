【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】場内騒然！ヴィニシウス、“愚かな”問題行動（実際の様子）

レアル・マドリードのFWヴィニシウスが、審判の前で見せた愚行が話題となっている。バイエルンMFを突き飛ばしたプレーに、ファンたちも落胆した。

レアル・マドリードは日本時間4月16日に行われたUEFAチャンピオンズリーグの準々決勝セカンドレグでバイエルンと対戦した。ヴィニシウスは左ウイングで先発出場した。

すると1ー1で迎えた8分に問題のシーンを迎える。バイエルンのMFヨシュア・キミッヒが、レアル・マドリード陣内でボールを持ってパスの出しどころを探しているタイミングで、ヴィニシウスが背後から距離を詰める。すると次の瞬間、後ろからキミッヒを突き飛ばしたのだ。

ボールに対してのプレーではなく、キミッヒの身体に向かったプレーとなったため、アリアンツ・アレーナのバイエルンサポーターからはブーイングが巻き起こった。さらにヴィニシウスは、起き上がったキミッヒを再び突き飛ばす行為も見せた。

これらは全て主審の目の前で行われていたが、バイエルンがボールを握っている状況が続いたため、一旦プレーは流された。プレーが途切れたタイミングで主審はヴィニシウスに注意を与えている。

このシーンについてABEMAのコメント欄やSNSでは「もういいってヴィニシウス」「またやってるよ」「どうしょうもない」「何してんの？」「相変わらずやな」「いつ成長すんだ？」といった声が並ぶ。また判定についても「ヴィニのプレー、カード出ないの？」「注意で終わるんか？」「カードやろ」「退場させろよ！」など不満を示している。

その後ヴィニシウスは、42分にキリアン・エンバペのゴールをアシストするも、チームは3ー4で敗れベスト8敗退となった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）