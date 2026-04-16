乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が16日までにインスタグラムを更新。コンサート復帰を果たし、思いをつづった。

石原は術後、3月30日および31日に出演を予定していた福島県でのコンサートは体調不良のためキャンセルし、抗がん剤の副作用に苦しむ様子をつづっていたが、今回の投稿では「今日のステージ、、、無事に終わりました。お昼は富山市、夜は金沢市での夢コンサート 特にお昼は2ヶ月ぶりのステージ」と報告。「体力も落ちてて、ちゃんと歌えるか？かなり不安でした」と振り返った。

それでも観客から大きな声援と拍手を受け、共演者やスタッフからも「お帰りなさい」と温かく迎えられたとし「何度も泣いてしまいました。戻ってくる場所がある事、病気と闘うのは一人ではない事、理解してくださる方々がいらっしゃること、そして何より歌える幸せ」と感激をつづった。

「もちろん体力が落ちているのでステージ終わった後の脱力感や疲労感は今までになくあるのも事実です。張り切りすぎず、やれることから少しずつ頑張って参ります」と石原。「明日も黒部市と上越市でのステージ、頑張ります！」と意気込みをつづった。