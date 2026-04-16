俳優竹内涼真（32）が主演するミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の16日午後1時からの東京建物 Brillia HALLの公演が、出演者の体調不良により中止となることが同日、公表された。

公式Xでは開演約3時間前の午後10時15分に告知された。

東京公演は24日まで予定されており、明日17日以降の可否については16日中に発表する。5月には大阪、福岡、愛知公演も予定されている。

▼発表全文

ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』公演中止のお知らせ

平素よりご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。 ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4月16日（木）13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます。

当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。

ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます。本日、4月16日（木）公演のチケットをお持ちのお客様には、チケット代金の払戻しをさせていただきます。

払戻の方法等につきましては、決定次第、本作品公式X・ホリプロステージホームページにてご案内申し上げます。

なお、明日以降の公演の実施可否につきましては本日改めて発表させていただきます