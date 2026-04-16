『桃太郎電鉄』で読むのが難しいと思う「群馬県の物件駅」ランキング！ 2位「嬬恋」を抑えた1位は？【2026年調査】
進級や異動など新しい出会いが多い4月は、意外な地名の読み方が話題にのぼることも少なくありません。国民的ボードゲーム『桃太郎電鉄』に登場する駅名の中でも、初見では正解が思い浮かばないような「難読駅」をピックアップします。
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「群馬県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読むのが難しいからです」（50代女性／兵庫県）、「事前に知ってないと読めない気がする」（40代女性／埼玉県）、「漢字の組み合わせが珍しいし、日常で使わない字で読むのが難しいから」（60代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「馴染みのない駅名だから」（40代女性／千葉県）、「これは読める人は少なそう」（50代男性／京都府）、「4文字で難しそうな印象を受けるからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、難読駅に関するアンケートを実施しました。その中から、桃太郎電鉄で読むのが難しいと思う「群馬県の物件駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：嬬恋／107票2位は「嬬恋（つまごい）」が選ばれました。浅間山の麓に広がる高原地帯で、キャベツの生産量は日本一を誇ります。桃鉄でも広大なキャベツ畑の物件でおなじみです。愛妻家の聖地としても知られるロマンチックな地名ですが、「嬬」の字が日常ではあまり使われないため、読みの難易度は非常に高いと言えるでしょう。
回答者からは「読むのが難しいからです」（50代女性／兵庫県）、「事前に知ってないと読めない気がする」（40代女性／埼玉県）、「漢字の組み合わせが珍しいし、日常で使わない字で読むのが難しいから」（60代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：安中榛名／110票1位は「安中榛名（あんなかはるな）」となりました。北陸新幹線の駅名であり、榛名山へのアクセス拠点の一つです。「安中」と「榛名」の複合名ですが、特に「榛名」の読みが難しく、110票という高い支持を得ました。周辺はのどかな風景が広がっており、秋には榛名湖の紅葉やワカサギ釣りを楽しむ観光客でにぎわう、群馬を象徴するエリアです。
回答者からは「馴染みのない駅名だから」（40代女性／千葉県）、「これは読める人は少なそう」（50代男性／京都府）、「4文字で難しそうな印象を受けるからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)