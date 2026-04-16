「パパすぎてメロい」佐久間大介、めいっ子たちとの写真公開！「撮ってる場所が豪華でいかつい」の声も
Snow Manの佐久間大介さんは4月15日、自身のInstagramを更新。めいっ子たちに囲まれた写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆めいっ子たち
ファンからは「姪っ子ちゃんが増えてる!?」「こんなにいっぱい姪っ子ちゃん居るんだ〜」「あまりにもパパすぎてメロい」「いいパパになりそう」「大介おじさん、色気ありすぎ」などの声が。また「撮ってる場所が豪華でいかつい」「高級そうなところですね、、、！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介＆めいっ子たち
「姪っ子ちゃんが増えてる!?」佐久間さんは「姪っ子達 少し前に親戚で集まる機会あったからその時の」とつづり、7枚の写真を投稿。めいっ子たちとの仲むつまじい様子を見ることができます。佐久間さんは最も小さな子を抱きかかえながら、優しい表情を浮かべており、家族愛が伝わるショットです。
めいっ子にプレゼントもまた「#LEGOブロック あげたらすごく喜んでた！」ともつづった佐久間さん。10日、自身のX（旧Twitter）を更新し「少し前に家族で集まった時に、姪っ子2人に #LEGO ブロックあげたら、すごく気に入っていっぱい遊んでた」という報告とともに、めいがブロックで遊んでいる様子を公開していました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)