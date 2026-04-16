【神戸】「姿を見られて泣きそう」「本当に嬉しい」４日前に担架、救急車で運ばれた２人が合流！ 大一番を前に貴重な戦力が復帰
サウジアラビアで開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート準々決勝のアル・サッド戦の前に、頼もしい男たちがヴィッセル神戸に戻ってきた。
神戸は４月15日、負傷のためチームに帯同していなかったGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルが、合流したと発表した。
両名は、11日に行なわれたJ１百年構想リーグの名古屋グランパス戦（３−２）で受傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際、頭同士が激しく接触した。２人はその場に倒れこみ、互いに起き上がれず。神戸と名古屋のメディカルスタッフが状態をチェックし、前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送されていた。
神戸は試合後に「両選手とも意識はあり、命に別状はありません。現在は医療機関にて診察を受けております」と両名の状態を公表していた。
前川とM・トゥーレルの状態が心配されていたなか、神戸は15日にクラブ公式Xで、「試合前日トレーニング！ 前川選手とトゥーレル選手もチームに合流」と報告。２人がチームメイトとともに汗を流す姿など４枚の画像を公開すると、SNS上では以下のような声が上がった。
「めちゃくちゃ嬉しい」
「４日前までは想像出来なかった」
「前川選手とトゥーレル選手の合流は朗報！！」
「無理だけは絶対しないで」
「姿を見られて泣きそう」
「本当に嬉しい」
「安心しました」
「２人が合流しただけでもチカラになるよ」
「全員でアジアの頂点へ！」
「凄すぎる」
「大事にならなくてよかった」
決戦を前に、貴重な戦力が復帰した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チームに合流し、トレーニングする姿を見せた前川＆トゥーレル
神戸は４月15日、負傷のためチームに帯同していなかったGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルが、合流したと発表した。
両名は、11日に行なわれたJ１百年構想リーグの名古屋グランパス戦（３−２）で受傷。89分、相手のロングボールに対応しようとした際、頭同士が激しく接触した。２人はその場に倒れこみ、互いに起き上がれず。神戸と名古屋のメディカルスタッフが状態をチェックし、前川は担架で運ばれ、M・トゥーレルは救急車で搬送されていた。
神戸は試合後に「両選手とも意識はあり、命に別状はありません。現在は医療機関にて診察を受けております」と両名の状態を公表していた。
「めちゃくちゃ嬉しい」
「４日前までは想像出来なかった」
「前川選手とトゥーレル選手の合流は朗報！！」
「無理だけは絶対しないで」
「姿を見られて泣きそう」
「本当に嬉しい」
「安心しました」
「２人が合流しただけでもチカラになるよ」
「全員でアジアの頂点へ！」
「凄すぎる」
「大事にならなくてよかった」
決戦を前に、貴重な戦力が復帰した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】チームに合流し、トレーニングする姿を見せた前川＆トゥーレル