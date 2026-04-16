【ワシントン＝栗山紘尚】米主要ニュースサイト・アクシオスは１５日、米国とイランが、戦闘終結に向けた枠組み合意に近づいていると報じた。

複数の米当局者の話だとしており、イランの核開発やホルムズ海峡の開放を巡る交渉が進展した可能性がある。仲介国パキスタンでの再協議に向けた調整は本格化している。

報道によると、米イランの交渉は１４日に進展した。バンス副大統領が率いる米代表団とイラン側が電話会談を重ね、合意に向けた草案を交換したとしており、「今後数日のうちに新たな対面協議が行われる」との見方も伝えた。

米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１５日の記者会見で、イランとの対面協議について「楽観視している」と述べた。再協議もパキスタンの首都イスラマバードで開催されるとの見通しを示した。

また、パキスタン軍トップのアシム・ムニール陸軍参謀長らは１５日、イランの首都テヘランを訪れ、アッバス・アラグチ外相と会談した。イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは、イラン指導部に米国のメッセージを伝え、次回の交渉に向けた計画を立てることが訪問目的だと伝えた。

米国はイランとの協議に備えつつ、圧力も強化し続ける構えだ。米紙ワシントン・ポストは１５日、米国防総省が数日以内に数千人規模の追加部隊を中東に派遣すると報じた。米中央軍は、イランの港湾や沿岸地域を出入りする船舶を対象に１３日始めた封鎖措置について、これまでに封鎖を突破した船舶はなく、計１０隻が引き返したと発表した。

米国のベッセント財務長官は１５日の記者会見で、イランとの取引の疑いがある中国の２銀行に制裁の用意があると伝える書簡を送ったと明らかにし、「口座を通じてイランの資金が流れていることが証明」されれば制裁を科すと警告した。