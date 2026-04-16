◆米大リーグ ホワイトソックス３―８レイズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場した。第１打席から２打席連続で四球を選び、リーグトップに並び、８回先頭での第４打席では右前安打を放った。チームは敗れ、２連敗を喫した。

カウント１―０からの３球目、高めの直球を捉えると右翼ポールへ向けて一直線。前日の５号と同じような打球だったが、フック軌道でポール手前でわずかにファウルとなった。仕切り直しとなり２―２からの５球目、低めへのチェンジアップをとらえ、右前にはじき返した。打球速度１０５・５マイル（約１６９・８キロ）の良い当たりだった。

その後２死で一塁走者の村上は、５番アントナッチが２ストライク目の空振りをした際、カウントを勘違いしていたのか帰塁を怠り、挟殺された。

ＤＨでの出場は３月３０日のマーリンズ戦以来、１４試合ぶり２度目。初回１死の第１打席で右腕サルサーと対戦。フルカウントの６球目がはっきりと高めに外れ、四球で出塁した。３回１死の第２打席では２球連続空振りから４球連続ボールとなり、２打席連続で四球で出塁した。

村上は前日まで１５四球でリーグ２位。第１打席で１６個目となり、瞬間的にリーグトップに並んだ。第２打席で１７個目となったが、トップで並んでいたアルバレス（アストロズ）も第１打席四球で１７としていたため、再びトップで並んだ。

前日の同カードの９回２死一塁。ゴメスの２球目の内角の９４マイル（約１５０キロ）をとらえた打球は、３１度の角度で右翼ポール際に突き刺さった。５号到達は１７試合、７０打席目。日本人選手１年目最多の２２本塁打した２０１８年大谷翔平の５号は２４試合（投手専任を除くと１９試合目）だったが、打席数は同じ７０打席目だった。大谷の６号は２９試合目（同２３試合目）で、村上はこれを上回った。

メジャー史上４人目、日本人選手では初のデビュー３試合連続アーチを放つなど最初の８試合で４本塁打をマークした村上だったが、５号を放つまでのその後８試合は２３打数１安打と失速していた。