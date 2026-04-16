月9出演話題のモデル・ゆめぽて、韓国芸能事務所と契約「グローバルに活動していく」「自分の可能性を広げていきたい」今後の活動に意気込み
【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの“ゆめぽて”こと川端結愛が4月15日、自身のInstagramを通じて、韓国の芸能事務所「GOST AGENCY Korea」に所属することを発表した。
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ゆめぽては「この度、韓国の芸能事務所『GOST AGENCY Korea』（@gost_agency ）のもと、韓国をはじめ、グローバルに活動していくこととなりました」と報告。「日本ではこれまでと変わらず@team.vineyard で活動を続けてまいります」と日本の事務所についても補足し「より幅広く自分の可能性を広げていきたいという想いから、新たな環境に挑戦することを決意いたしました。韓国での活動もとても楽しみにしています！」と決断の理由をつづった。
「22歳、最初にこのような嬉しいご報告ができたことをとても幸せに思います」と喜びをつづったゆめぽて。「これからも変わらぬ想いを胸に、新しい道を切り拓きながら、より一層努力を重ねてまいります」と意気込みを明かした。
2004年4月14日生まれ、京都府出身。ティーン雑誌『Popteen』にてモデルデビュー、現在はファッション雑誌『S Cawaii！』レギュラーモデルや朝日放送『おはよう朝日です』リポーターを努めながら、日本テレビ『超無敵クラス』でのレギュラー出演をきっかけに、TBS『ニノなのに』、日本テレビ『シューイチ』など数多くのバラエティー番組にてZ世代代表として活躍中。さらに、現在放送中のフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜よる9時〜）では、生徒役として出演している。（modelpress編集部）
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◆ゆめぽて、韓国事務所に所属
ゆめぽては「この度、韓国の芸能事務所『GOST AGENCY Korea』（@gost_agency ）のもと、韓国をはじめ、グローバルに活動していくこととなりました」と報告。「日本ではこれまでと変わらず@team.vineyard で活動を続けてまいります」と日本の事務所についても補足し「より幅広く自分の可能性を広げていきたいという想いから、新たな環境に挑戦することを決意いたしました。韓国での活動もとても楽しみにしています！」と決断の理由をつづった。
◆ゆめぽてプロフィール
2004年4月14日生まれ、京都府出身。ティーン雑誌『Popteen』にてモデルデビュー、現在はファッション雑誌『S Cawaii！』レギュラーモデルや朝日放送『おはよう朝日です』リポーターを努めながら、日本テレビ『超無敵クラス』でのレギュラー出演をきっかけに、TBS『ニノなのに』、日本テレビ『シューイチ』など数多くのバラエティー番組にてZ世代代表として活躍中。さらに、現在放送中のフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜よる9時〜）では、生徒役として出演している。（modelpress編集部）
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