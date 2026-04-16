永島優美、人生初のCM会見に「緊張」 フリー転身で“出演者側”に
フリーキャスターの永島優美が4月16日、横浜市内で行われた『アイ工務店』の新CMおよび新CMキャラクター発表会に出席した。3月末でフジテレビを退社後、初の企業CM出演となり、初めての“出演者としての会見”に臨んだ永島は「緊張でドキドキしています」と初々しい表情を見せた。
【全身ショット】フレアスカートでお上品スタイルな永島優美
これまで司会者として多くの会見を進行してきた永島にとって、今回は立場が一変。「これまで司会という立場でしたが、生まれて初めてのCM会見」と語り、慣れない状況への戸惑いと新鮮さをにじませた。また「CMという大役を任せてもらえると思ってなかったので、とてもありがたかった」と起用への率直な思いも明かした。
撮影については「もちろん緊張はしましたけど、制作チームの方々と丁寧に打ち合わせしながら、その場の雰囲気で撮影できた」と振り返る。最初は緊張していたものの、現場の空気に助けられ「自然体で最後は臨めたかなと思っております」と手応えを口にした。
会見では、あす17日から放送開始となる新CMが一足先に上映された。完成した映像を見た永島は「とってもすてきに仕上げてくださって、感謝の気持ちでいっぱいです。うれしいです」と笑顔を見せ、初のCM出演作への満足感をのぞかせた。
【全身ショット】フレアスカートでお上品スタイルな永島優美
これまで司会者として多くの会見を進行してきた永島にとって、今回は立場が一変。「これまで司会という立場でしたが、生まれて初めてのCM会見」と語り、慣れない状況への戸惑いと新鮮さをにじませた。また「CMという大役を任せてもらえると思ってなかったので、とてもありがたかった」と起用への率直な思いも明かした。
会見では、あす17日から放送開始となる新CMが一足先に上映された。完成した映像を見た永島は「とってもすてきに仕上げてくださって、感謝の気持ちでいっぱいです。うれしいです」と笑顔を見せ、初のCM出演作への満足感をのぞかせた。