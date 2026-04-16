資産7億円の桐谷さん、20年前からの保有株 写真付きで紹介「大きな含み損でしたが」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が16日、自身のXを更新し、長年保有している株の銘柄をスクショ付きで紹介した。
【写真】気になる！桐谷さんの保有株 優待券で食べた豪華な寿司
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「かんなん丸の優待券を届けた後は、新大久保駅前の魚べいへ。グルメ杵屋を1000株保有していて、20年位前から半年ごとに500円券20枚頂いてます」と報告。
優待券や寿司の写真も投稿しながら「リーマンショックの後、凄く株価が下げて大きな含み損でしたが、今はプラス」と喜びつつ、「回転寿司も値上げラッシュで100円の皿は減りましたが、ここは100円が多い」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんの保有株 優待券で食べた豪華な寿司
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「かんなん丸の優待券を届けた後は、新大久保駅前の魚べいへ。グルメ杵屋を1000株保有していて、20年位前から半年ごとに500円券20枚頂いてます」と報告。
優待券や寿司の写真も投稿しながら「リーマンショックの後、凄く株価が下げて大きな含み損でしたが、今はプラス」と喜びつつ、「回転寿司も値上げラッシュで100円の皿は減りましたが、ここは100円が多い」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。