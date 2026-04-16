ものまねタレントの原口あきまさ（50）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身が注目する新世代のものまね芸人を明かした。

同番組で、自身が嫉妬した令和のものまね芸人について聞かれ、2人の名前を挙げた原口。1人目は「誰もやってなかったし、狙ってた人も多いだろうし、“発見”じゃないですか」と、「ラパルフェ」都留拓也扮する「バナナマン」設楽統を指名した。

そして2人目は「レパートリーの数が年号を超えてる」と驚きながらも、「でも似てる物が見当たらない。1つや2つじゃなく2000個ぐらい似てない」という、ピン芸人のイチキップリンだった。

原口が「ハートの強さが凄い」「クセになる」「中毒性がある」と絶賛するイチキップリンは、プロフィル上では「6億個」のものまねレパートリーを誇る。また3人ユニット「ものまね三銃士」として、2022年の「第1回お笑いゲームネタNo.1決定戦 ゲームネタグランプリ」で優勝している。

しかし、イチキップリンがなり切ったラッパー・ちゃんみな、狩野英孝、「とんねるず」石橋貴明などのものまねがVTRで披露されると、スタジオでは「ええ加減にせえよ」「全然似てない」などのヤジが。

これを受けて、自身もものまねを得意とする「カーネーション」岡下雅典は「（イチキップリンが）“毎日ものまね”っていうのを（SNSで）やってた」とタレ込み。「1年で365日、それを2年続けてほど1個もバズらずで、楽屋の芸人全員で辞めさせました」と笑わせた。

すると共演経験のある「かまいたち」濱家隆一は「番組に来てもらったんですけど、その時に面白かったのが、みんながやったものまねをやってた」と振り返った。

続けて「そこを掘ることもなく、みんながやって手垢の付いたやつを全力でやってたのが面白かったよな」と話すと、相方の山内健司は「井上陽水さんとかタカさん、桑田佳祐さんとか全員がやってるのを、もっとうまい人がいるのに、この（低めの）レベルでやってるっていう。それが面白かった」と笑っていた。