子どもが何かしてもらったら、親としてお礼を言うのは当然。ですが、それができない親御さんもいるようで？ 今回は、お礼を言えない人を撃退した娘さんのエピソードをご紹介します。

スって何？

「4歳の娘と公園の砂場で遊んでいたときのこと。1歳くらいの男の子が、娘の砂場セットで遊びたがっていたので貸してあげました。しかし、その子のお父さんらしき人は、その様子を見ていたにも関わらず無言……。『ありがとう』くらい言えないの？

しばらくして、その男の子とお父さんは帰る準備をしていました。貸してあげた砂場セットは、その辺に置いたまま……。まだ小さい子だからいいけど、親ならお礼を言って返すべきでしょ。何でお礼も言わず、片付けもせず帰ろうとしているんだよ……とイライラしていたら、娘が『ママー！ あのお父さんお礼言わなかったね！』と大きな声で言っていました（笑）。

周りには他の親子連れもいるし、お父さんは気まずかったのか、こちらを見て『……ッス』とだけ言っていました。娘は『ママー！ スって何―⁉』とさらに追い打ち（笑）。『ありがとうございます』と言い直していました。

最初からお礼を言っていれば恥をかかずに済んだのに。頑なに『ありがとう』を言わない人の気持ちって理解できません」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 「子どもが貸してもらったものだから、自分はお礼を言う必要はない」とでも思っているのでしょうか……。1歳の子なら「ありがとう」と言えない子も多いでしょうし、親がちゃんとお礼を言わないとダメですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。