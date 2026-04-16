「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、ベクトル<6058.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比６．６％増の６８０億円、最終利益は同７．７％増の５５億円を見込む。前期に続き過去最高益を更新する見通しを示し、年間配当予想も同３円増配の３６円とした。好決算の発表となったものの、いったん材料出尽くしと受け止めた売りがかさみ、翌１５日に同社株は急落。日足・チャート上でボリンジャーバンドマイナス３シグマ近辺まで値を下げた。１６日の同社株は小反発となっている。自律反発的な上昇を期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS