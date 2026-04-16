・ＧＥＮＤＡは大幅続伸、３月売上高４４％増を好感

・トレンドは大幅高、アンソロピックと提携と報じられる

・ニッカトーが急動意、ＡＩデータセンター向けＭＬＣＣ需要拡大で追い風強

・ＨＩＯＫＩはＳ高カイ気配、データセンター需要追い風に１～３月期営業益２８％増

・住石ＨＤが３日ぶり反発、ワンボ社からの受取配当金予想上回り２６年３月期業績は計画上振れ

・さくらネット続伸、Ｊストリームとコンテンツ配信基盤強化で協業開始

・エコモットがカイ気配で水準切り上げる、防衛分野での新境地開拓に期待

・エヌエフＨＤ、Ｆスターズなど量子コンピューター関連に投資資金流入、米エヌビディアのＡＩ新モデル公開で思惑



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS