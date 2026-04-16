１６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米経済の底堅さなどを示す経済指標を受け、前日の米長期債相場が３営業日ぶりに反落（金利は上昇）したことが影響した。



１５日に発表された４月のニューヨーク連銀製造業景況指数が改善したことなどを背景に、同日の米長期金利が上昇した流れが円債に波及。また、米原油先物相場が高止まりしていることで、国内物価の上振れが意識されやすい面もあった。債券先物は前日比１６銭安の１２９円９０銭で寄り付いたあとは下げ渋る動きとなったが、米国とイランの再協議の行方を見極めたいとして戻りは限定的だった。なお、きょうは財務省による流動性供給入札（対象：残存期間５年超１１年以下）が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１４銭安の１２９円９２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％高い２．４２０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS