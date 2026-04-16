現在放送中のフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』で主演を務めている木南晴夏。元女優の専業主婦・坪倉あゆみが、“イタリアン薬膳”を通して心と人生を取り戻していく本作について、「もう一度自分の人生を歩み直していく物語だと感じました」と話す木南に、役柄への印象や料理シーンの裏側、そして最近のプライベートの過ごし方などを聞いた。

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■「あゆみがどう変わっていくのか、私自身もまだ見えていない」

――元女優で専業主婦というあゆみを演じるにあたり、キャラクターの印象と作品の魅力をどのように感じましたか？

木南晴夏（以下、木南）：元女優という設定から始まるキャラクターではあるんですが、物語としては、日常の中でハラスメントを受けながら鬱屈とした生活を送っている女性が、高杉（真宙）さん演じるシェフと出会い、彼の料理や存在に癒やされ、励まされながら、もう一度自分の人生を歩み直していくものだと感じました。ただ、その中であゆみがどう変わっていくのか、私自身もまだ見えていない部分があって。演じながら楽しみにしているところでもあります。

――劇中に登場する“イタリアン薬膳”はあまり聞き慣れない言葉ですが、もともとご存知でしたか？

木南：全然知らなかったです（笑）。そもそも薬膳自体もあまりよく分かっていなくて。実際に知っていく中で、薬膳って特別なものではなくて、身近な食材も体にとっての薬になるという考え方なんだなと感じました。ドラマの中にも出てきますが、普段食べている野菜も薬膳になるんだと知って、「これがイタリアン薬膳なんだ」と納得できたというか。薬膳ってもっと薬っぽいものというイメージがありましたが、そうではなくて、“美味しくて、なおかつ体にもいいものを取り入れる”という考え方なんだなと思いました。

――実際に召し上がってみてどうでしたか？

木南：味は本当に普通にイタリアンです。まだ前半なので2、3品くらいしか食べていないんですけど、普段のイタリアンの中にあってもおかしくないというか。ただ、体にいいものを取り入れているという点で、一般的なイタリアンよりも少しだけ意識されている感じがあって。しかも今回ドラマに出てくる料理は、家庭でも作れるように工夫されているそうなので、そこも魅力的だなと感じています。

――ご自身で「作ってみたい」と感じたものはありましたか？

木南：まだそのシーンは撮っていないのですが、リゾットを作る場面があって。台本を読んでいるだけでもすごく美味しそうで、「これは作ってみたいな」と思いました。あと、第1話の回想でハンバーグを作るシーンがあるんですけど、そのソースがすごく美味しかったんです。なのでフードコーディネートの先生に「このソースってどうやって作ってるんですか？ レシピ教えてください」って聞いたら、デミグラスソースにアレンジを加えているだけで、細かいレシピはなくて、感覚で作っているとおっしゃっていて。「やっぱりプロの方は感覚なんだなと思いつつも、そのソースが本当に美味しかったので、なんとか再現してみたいなと思っています。

■高杉真宙は「意外と笑いを取りたいタイプ」

――料理が物語の重要な要素になっている本作ならではの面白さや難しさについては、どのように感じていますか？

木南：今のところは、Keiが作る料理に癒やされながら、自分のことと向き合っていくようなシーンで料理が使われることが多くて、ストーリーが動いていくきっかけのひとつになっていると感じています。料理を通して少しずつ心がほぐれていく、みたいな流れですね。ただ、今のところ料理を食べるシーン自体もシリアスなトーンになっていることが多くて（笑）。今後は、もっとみんなでワイワイと笑顔で食べられるような、明るいシーンも増えていったらいいなと思っています。

――撮影現場で印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

木南：クロスティーニという、バゲットの上に具材をのせた料理が出てくるんですけど、これが見た目もすごくおしゃれで素敵なんです。ただ、バゲットなので少し崩れやすくて、きれいに見せながら食べるのが意外と難しくて。現場でもみんなで工夫しながら食べています。見た目の美しさと、お芝居としての見せ方のバランスを考えるのが面白いなと感じています。

――共演の高杉真宙さんとのお芝居はいかがですか？

木南：とても優しくていい方なので、「ここどう思う？」とか「こういうふうにセリフを変えてみてもいい？」みたいなことも気軽に相談できて、すごくやりやすいです。あと、イメージとのギャップでいうと、意外と笑いを取りたいタイプなんだなというのが印象的で。バラエティに出た時も、しっかり爪痕を残したいという気持ちがあるみたいで、そこはちょっと意外でした。この前『ネプリーグ』（フジテレビ系）にみんなで出演したときも、美織ちゃんが天然っぽいキャラクターで笑いを取っていたのを見て、すごく悔しがっていて（笑）。そういう一面も含めて、面白い方だなと思います。

――あゆみにとってキッチンは唯一心安らげる場所として描かれていますが、木南さんご自身にとってリラックスできる場所はどこですか？

木南：もちろん家も好きですが、最近は天気が良くて暖かくなってきたので、散歩するのが好きですね。外をゆっくり歩くだけでもすごくいい気分転換になります。家の中だとソファーですかね。ショート動画を観たりして過ごすことが多いです。疲れているときって、小説を読む元気も映画を観る元気もないこともあるので、そういうときに気軽に楽しめるショート動画が、ちょうどいい癒やしやリラックスの時間になっている気がします。

――最近のオフの過ごし方や、ご褒美として食べるものについて教えてください。

木南：ちょうど桜の時期だったのでお花見をしました。もともとピクニックや公園で過ごすのが好きなので、この季節はそういう時間が増えています。お弁当を持って行くこともありますし、テイクアウトして外で食べることも多いです。ただ、しっかりお弁当を作り込むというよりは、おにぎりを持って行くくらいのラフな感じで楽しんでいます。ご褒美の食事でいうと、お寿司が思い浮かびます。やっぱり特別感がありますし、お祝いや「ちょっと頑張ったな」というときに食べに行くことが多いです。イタリアンももちろん好きですが、普段は和食が多いです。（文＝佐藤アーシャマリア）