ニッカトー<5367.T>＝商い増勢のなか急伸。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが世界的に加速するなか、データセンターのインフラに関わる企業群に株式市場で投資資金の流入が目立つ状況となっている。特に、最近ではＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を受け、村田製作所<6981.T>などコンデンサーメーカーの株価上昇が目立つ。そうしたなか、ニッカトーが手掛けるセラミックス製品は電子部品向けが全体の６割を占め、ＭＬＣＣ特需に乗る形となっている。実際、同社の主要顧客は村田製や太陽誘電<6976.T>ということもあって、ＡＩデータセンターの関連有力株として改めて存在感を高めている。２６年３月期営業利益は前の期比５２％増の９億６６００万円を計画するが、一段と上振れる可能性が高い。また、ＰＢＲは０．６倍台に過ぎずバリュエーション面からも水準訂正余地の大きさが意識されている。



エコモット<3987.T>＝カイ気配。ＩｏＴソリューションの企画及び通信インフラ・アプリケーション開発、クラウドサービスなどＩｏＴインテグレーション事業を手掛けるが、建設分野をはじめ幅広いフィールドで実績を上げている。１５日取引終了後、防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所が実施する「実証型ブレークスルー研究」の「海洋監視制御システムの研究」にコンソーシアムの実施協力機関として参画していることを開示、防衛分野での新境地開拓への期待から買いを呼び込む格好となった。



住石ホールディングス<1514.T>＝３日ぶり反発。１５日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の９７億円から１０６億円（前の期比３．３％増）へ、営業利益が３億円から３億３０００万円（同６．９倍）へ、純利益が１６億円から２６億円（同３８．０％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。豪州ワンボ社からの受取配当金が予想を上回ったことが要因としている。なお、業績予想の修正に伴い、期末一括配当予想を１５円から２０円へ引き上げた。



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出所：MINKABU PRESS