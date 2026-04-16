「違う方法で敗北したかった」レアル指揮官がカマビンガの退場判定に不満「あの瞬間に勝負は終わった」
レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督がMFエドゥアルド・カマビンガの退場に不満を示した。試合後の記者会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
レアルは15日に敵地で行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でバイエルンに3-4で敗れ、2試合合計4-6で敗退となった。
カマビンガは2戦合計4-4で迎えた後半41分、FWハリー・ケインを倒してファウルを受けると、ボールを拾ってすぐには相手に渡さず。主審からイエローカードを提示され、2枚目で退場を命じられた。
数的不利に陥ったレアルは、その3分後に勝ち越しゴールを献上。アディショナルタイムには決定的な追加点を許し、万事休すとなった。
アルベロア監督はカマビンガの「不合理で不公平な」退場が試合に大きな影響を与えたと指摘している。
「このような試合で、あのような理由で選手を退場させることが理解されることはない。明らかにあの瞬間に勝負は終わった。不合理で不公平なものだ。試合の流れをコントロールできない形で勝負が終わってしまい、選手たちが見せた努力を考えると非常に悔しい気持ちだ」
レアルは2シーズンぶりの王座奪還を果たすことはできなかった。指揮官は「バイエルンの素晴らしいパフォーマンスを祝福する」と相手にメッセージ。その一方で「私たちは今回のような形ではなく、違う方法で敗北したかった。誰にとっても説明がつかない退場によって、選手たちが感じている不公平感、怒り、そして努力が無駄になったことへの痛みがある」と、改めて判定への不服を示した。
レアルは15日に敵地で行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦でバイエルンに3-4で敗れ、2試合合計4-6で敗退となった。
カマビンガは2戦合計4-4で迎えた後半41分、FWハリー・ケインを倒してファウルを受けると、ボールを拾ってすぐには相手に渡さず。主審からイエローカードを提示され、2枚目で退場を命じられた。
アルベロア監督はカマビンガの「不合理で不公平な」退場が試合に大きな影響を与えたと指摘している。
「このような試合で、あのような理由で選手を退場させることが理解されることはない。明らかにあの瞬間に勝負は終わった。不合理で不公平なものだ。試合の流れをコントロールできない形で勝負が終わってしまい、選手たちが見せた努力を考えると非常に悔しい気持ちだ」
レアルは2シーズンぶりの王座奪還を果たすことはできなかった。指揮官は「バイエルンの素晴らしいパフォーマンスを祝福する」と相手にメッセージ。その一方で「私たちは今回のような形ではなく、違う方法で敗北したかった。誰にとっても説明がつかない退場によって、選手たちが感じている不公平感、怒り、そして努力が無駄になったことへの痛みがある」と、改めて判定への不服を示した。