16日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比1415.35円（2.43％）高の5万9549.59円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1018、値下がりは469、変わらずは83と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を260.47円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が259.86円、アドテスト <6857>が201.53円、ＴＤＫ <6762>が106.10円、ダイキン <6367>が84.14円と続いた。



マイナス寄与度は12.13円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が5.67円、住友不 <8830>が4.22円、ＨＯＹＡ <7741>が4.11円、クボタ <6326>が4.02円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、情報・通信、繊維が続いた。値下がり上位には水産・農林、食料、鉱業が並んだ。



株探ニュース