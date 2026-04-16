16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数857、値下がり銘柄数497と、値上がりが優勢だった。



個別ではユニチカ<3103>、津田駒工業<6217>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ高。東京衡機<7719>は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス<1407>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、鉄人化ホールディングス<2404>、ＫＧ情報<2408>、コメ兵ホールディングス<2780>など32銘柄は年初来高値を更新。ＪＭＡＣＳ<5817>、地盤ネットホールディングス<6072>、アドテック プラズマ テクノロジー<6668>、伊勢化学工業<4107>、ニッカトー<5367>は値上がり率上位に買われた。



一方、ウェルディッシュ<2901>が一時ストップ安と急落した。大豊建設<1822>、ヒューマンホールディングス<2415>、出前館<2484>、日水コン<261A>、石光商事<2750>など29銘柄は年初来安値を更新。光陽社<7946>、ネポン<7985>、桜井製作所<7255>、白鳩<3192>、山田再生系債権回収総合事務所<4351>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース