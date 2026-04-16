16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比45.0％増の3381億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.2％増の2915億円だった。



個別ではｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> など49銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> など17銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が5.35％高、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> が3.95％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.54％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.41％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が3.16％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2864> は3.19％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1415円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1934億1500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1248億9100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が293億9900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が197億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が129億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が106億4100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億5800万円の売買代金となった。



株探ニュース