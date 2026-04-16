　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　193415　　　73.5　　　 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29399　　　79.3　　　　3779
３. <1321> 野村日経平均　　 19769　　　90.0　　　 62270
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12990　　　13.0　　　 70100
５. <1579> 日経ブル２　　　 10641　　　69.7　　　 634.9
６. <1360> 日経ベア２　　　 10158　　 -39.2　　　　92.8
７. <1329> ｉＳ日経　　　　　4278　　　89.5　　　　6195
８. <1540> 純金信託　　　　　3615　　 -20.2　　　 23055
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3488　　　-5.9　　　　3662
10. <1306> 野村東証指数　　　3283　　　 6.8　　　 405.1
11. <1542> 純銀信託　　　　　3149　　 -21.0　　　 37150
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2768　　　-8.1　　　 890.1
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　2213　　 248.0　　　 42170
14. <1330> 上場日経平均　　　2193　　　53.1　　　 62340
15. <200A> 野村日半導　　　　2158　　　 7.8　　　　3720
16. <1346> ＭＸ２２５　　　　1988　　 199.4　　　 61930
17. <1615> 野村東証銀行　　　1984　　 -18.8　　　 644.5
18. <1398> ＳＭＤリート　　　1865　　 135.2　　　1978.0
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1795　　 -42.1　　　　4850
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1556　　　43.8　　　　 152
21. <1489> 日経高配５０　　　1153　　　10.5　　　　3204
22. <1358> 上場日経２倍　　　1149　　　18.2　　　112250
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　1140　　　-0.9　　　 62060
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1059　　　51.5　　　　2350
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1037　　　86.2　　　　3622
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 787　　 -56.7　　　 395.5
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 781　　 -21.0　　　 61340
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　 772　　 -32.8　　　206800
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 762　　 -24.9　　　 70260
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 712　　　-2.9　　　 805.2
31. <2244> ＧＸＵテック　　　 654　　 108.3　　　　3223
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 617　　 374.6　　　　　95
33. <314A> ｉＳゴールド　　　 610　　 -30.7　　　 362.7
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 544　　　 5.4　　　 125.7
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 539　　　73.9　　　 32180
36. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 538　　　28.1　　　　9840
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 485　　 -25.6　　　2092.0
38. <1571> 日経インバ　　　　 455　　 140.7　　　　 340
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 432　　 242.9　　　 29875
40. <1328> 野村金連動　　　　 385　　 -23.9　　　 18130
41. <1487> 上場米債ヘ有　　　 341　　1163.0　　　 12340
42. <2559> ＭＸ全世界株　　　 341　　 -32.1　　　 27820
43. <2516> 東証グロース　　　 338　　 162.0　　　 623.5
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 311　　 193.4　　　 60190
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 301　　　-7.1　　　　2002
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 297　　 -32.0　　　　2500
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 273　　 -26.0　　　 72100
48. <282A> ＧＸ半導１０　　　 259　　 -29.8　　　　2063
49. <1699> 野村原油　　　　　 255　　　17.0　　　 587.4
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 245　　 -68.1　　　　3997
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース