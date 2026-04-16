ETF売買代金ランキング＝16日前引け
16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 193415 73.5 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ 29399 79.3 3779
３. <1321> 野村日経平均 19769 90.0 62270
４. <1458> 楽天Ｗブル 12990 13.0 70100
５. <1579> 日経ブル２ 10641 69.7 634.9
６. <1360> 日経ベア２ 10158 -39.2 92.8
７. <1329> ｉＳ日経 4278 89.5 6195
８. <1540> 純金信託 3615 -20.2 23055
９. <2644> ＧＸ半導日株 3488 -5.9 3662
10. <1306> 野村東証指数 3283 6.8 405.1
11. <1542> 純銀信託 3149 -21.0 37150
12. <1568> ＴＰＸブル 2768 -8.1 890.1
13. <1545> 野村ナスＨ無 2213 248.0 42170
14. <1330> 上場日経平均 2193 53.1 62340
15. <200A> 野村日半導 2158 7.8 3720
16. <1346> ＭＸ２２５ 1988 199.4 61930
17. <1615> 野村東証銀行 1984 -18.8 644.5
18. <1398> ＳＭＤリート 1865 135.2 1978.0
19. <1671> ＷＴＩ原油 1795 -42.1 4850
20. <1459> 楽天Ｗベア 1556 43.8 152
21. <1489> 日経高配５０ 1153 10.5 3204
22. <1358> 上場日経２倍 1149 18.2 112250
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1140 -0.9 62060
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1059 51.5 2350
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1037 86.2 3622
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 787 -56.7 395.5
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 781 -21.0 61340
28. <2036> 金先物Ｗブル 772 -32.8 206800
29. <1326> ＳＰＤＲ 762 -24.9 70260
30. <1655> ｉＳ米国株 712 -2.9 805.2
31. <2244> ＧＸＵテック 654 108.3 3223
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 617 374.6 95
33. <314A> ｉＳゴールド 610 -30.7 362.7
34. <1356> ＴＰＸベア２ 544 5.4 125.7
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 539 73.9 32180
36. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 538 28.1 9840
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 485 -25.6 2092.0
38. <1571> 日経インバ 455 140.7 340
39. <2631> ＭＸナスダク 432 242.9 29875
40. <1328> 野村金連動 385 -23.9 18130
41. <1487> 上場米債ヘ有 341 1163.0 12340
42. <2559> ＭＸ全世界株 341 -32.1 27820
43. <2516> 東証グロース 338 162.0 623.5
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 311 193.4 60190
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金 301 -7.1 2002
46. <2038> 原油先Ｗブル 297 -32.0 2500
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 273 -26.0 72100
48. <282A> ＧＸ半導１０ 259 -29.8 2063
49. <1699> 野村原油 255 17.0 587.4
50. <1348> ＭＸトピクス 245 -68.1 3997
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 193415 73.5 58850
２. <1357> 日経Ｄインバ 29399 79.3 3779
３. <1321> 野村日経平均 19769 90.0 62270
４. <1458> 楽天Ｗブル 12990 13.0 70100
５. <1579> 日経ブル２ 10641 69.7 634.9
６. <1360> 日経ベア２ 10158 -39.2 92.8
７. <1329> ｉＳ日経 4278 89.5 6195
８. <1540> 純金信託 3615 -20.2 23055
９. <2644> ＧＸ半導日株 3488 -5.9 3662
10. <1306> 野村東証指数 3283 6.8 405.1
11. <1542> 純銀信託 3149 -21.0 37150
12. <1568> ＴＰＸブル 2768 -8.1 890.1
13. <1545> 野村ナスＨ無 2213 248.0 42170
14. <1330> 上場日経平均 2193 53.1 62340
15. <200A> 野村日半導 2158 7.8 3720
16. <1346> ＭＸ２２５ 1988 199.4 61930
17. <1615> 野村東証銀行 1984 -18.8 644.5
18. <1398> ＳＭＤリート 1865 135.2 1978.0
19. <1671> ＷＴＩ原油 1795 -42.1 4850
20. <1459> 楽天Ｗベア 1556 43.8 152
21. <1489> 日経高配５０ 1153 10.5 3204
22. <1358> 上場日経２倍 1149 18.2 112250
23. <1320> ｉＦ日経年１ 1140 -0.9 62060
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1059 51.5 2350
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1037 86.2 3622
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 787 -56.7 395.5
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 781 -21.0 61340
28. <2036> 金先物Ｗブル 772 -32.8 206800
29. <1326> ＳＰＤＲ 762 -24.9 70260
30. <1655> ｉＳ米国株 712 -2.9 805.2
31. <2244> ＧＸＵテック 654 108.3 3223
32. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 617 374.6 95
33. <314A> ｉＳゴールド 610 -30.7 362.7
34. <1356> ＴＰＸベア２ 544 5.4 125.7
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 539 73.9 32180
36. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 538 28.1 9840
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 485 -25.6 2092.0
38. <1571> 日経インバ 455 140.7 340
39. <2631> ＭＸナスダク 432 242.9 29875
40. <1328> 野村金連動 385 -23.9 18130
41. <1487> 上場米債ヘ有 341 1163.0 12340
42. <2559> ＭＸ全世界株 341 -32.1 27820
43. <2516> 東証グロース 338 162.0 623.5
44. <1369> Ｏｎｅ２２５ 311 193.4 60190
45. <521A> ｉＦＦＮＧ金 301 -7.1 2002
46. <2038> 原油先Ｗブル 297 -32.0 2500
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 273 -26.0 72100
48. <282A> ＧＸ半導１０ 259 -29.8 2063
49. <1699> 野村原油 255 17.0 587.4
50. <1348> ＭＸトピクス 245 -68.1 3997
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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