【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】走りながら「神トラップ」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、世界王者を相手に神トラップを披露した。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、1−0で勝利を収めた。

4−2−3−1の右ウイングで先発した浜野は、持ち前のテクニックとスピードを活かして序盤から日本の攻撃を活性化。23分には驚異の技術も見せた。

日本が自陣でビルドアップする中、DF南萌華が前線にロングフィード。これに反応した浜野は、相手陣内の右サイドのスペースに走り出していく。相手2人の間から抜け出すと、後ろから飛んできたボールに対して右足を柔らかく当てて、ボールの勢いを完全に吸収。まるで磁石のような吸い付くタッチで、ボールをコントロールしたのだ。

直後の27分にはゴラッソで決勝点

この卓越したテクニックには、ファンが大興奮。ABEMAのコメント欄やSNSでは「うま」「トラップうま」「走りながらなのに凄い」「うまっ」「めちゃくちゃ上手かったな」「さすが」「浜野選手いいね！」「ずっと上手い」など称賛の声が上がった。

浜野は直後の27分、右サイドを突破してニア上ズドンのスーパーゴールで決勝点。3月のAFC女子アジアカップの準決勝と決勝に続き、この日もゴラッソで日本を勝利に導いた。

1勝1敗で迎える日本とアメリカの第3戦（4月18日10時キックオフ）でも、浜野のテクニック、スピード、そして決定力は日本にとって大きな武器となるはずだ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

