【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）

【映像】約1分30秒で完了！驚きの早業（実際の様子）

4月10日から12日にかけて開催されたWRC（世界ラリー選手権）第4戦「クロアチア・ラリー」。舗装路（ターマック）を舞台にコンマ1秒を争う極限の戦いのなかで、トラブルに見舞われた実力派ドライバーが見せた“驚異のリカバリー”が大きな話題となっている。

走行中に突如発生したパンクに対し、ドライバー自らが道端でタイヤ交換を行うというラリー特有の光景だが、その1分30秒足らずという驚愕のスピードに視聴者からは驚きの声が上がった。

アクシデントに見舞われたのは、フォードを駆るジョシュ・アームストロング。デイ2のステージ走行中、マシンのモニターに「PRESSURE ALERT - FRONT RIGHT（右フロントの空気圧警告）」が表示される。アームストロングは即座にマシンを路肩に停止させ、コ・ドライバーとともに車外へ飛び出した。

WRCではステージ走行中のマシントラブルに対し、外部の助けを借りることは禁止されており、自分たちの手で解決しなければならない。解説の山本シンヤ氏が「こういうトレーニングも受けている」と語る通り、二人は無駄のない動きでジャッキアップとタイヤ交換を開始。ストップした時点でタイムは6分ちょうどだったが、中継映像が一度他の車両に切り替わり、約1分30秒後、再びアームストロングの車載カメラが映し出されたときには、二人はすでにシートベルトを締め終え、猛然とリスタートを切っていた。

この一部始終を見守っていた実況の布施宏倖アナウンサーも思わず「はやいですね！」と声を上げ、視聴者からも「はっやw」「タイヤ交換のプロ」「リスタートはやっ」「タイヤ交換早い」といったコメントが続出。過酷な環境下で発揮されるプロフェッショナルの技術が大きな反響を呼んでいた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）