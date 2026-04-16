リーズ・ユナイテッド田中碧はマンチェスター・ユナイテッド撃破に貢献した

イングランド1部リーズ・ユナイテッドは、4月13日にプレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦して2-1で勝利した。

この試合に日本代表MF田中碧はリーグ戦16試合ぶりとなる先発起用されたが、そのプレーシーンをまとめた動画をクラブが公式Xで公開した。

ダニエル・ファルケ監督から冷遇されて先発から外されていた田中だが、ユナイテッド戦では躍動した。後半29分までプレーしたなかで、前半45分にはペナルティエリア手前でボールを奪い、スピードに乗ったままGKをかわしたがカバーリングに来たDFにシュートを阻止される場面もあった。

それでも1981年以来となるアウェーでのマンチェスター・ユナイテッド戦勝利への貢献は、現地でも高く評価された。クラブも日本国旗と流れ星の絵文字を付けて「マジシャン」と、この試合での田中のプレー集をXに投稿した。

ファンからは「この選手とアンパドゥは、絶対にスタメンから外すべきじゃない」「リーズの田中は世界最高のセンターハーフだ」「新たなモドリッチになれる可能性がある」「毎試合、出場すべきだ」「この才能はプライスレス」「素晴らしかった」といった声が寄せられた。また、移籍の噂があることからも「早く移籍した方がいい。いち早く離れるべき」「絶対に手放してはいけない」と、リーズのファンからは残留を願う声も挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）