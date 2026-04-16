ギャルモデル、女優の「みりちゃむ」こと大木美里亜（23）が、16日までにXを更新。“罵倒”で人気芸人の誕生日を祝福した。

みりちゃむは「今年も誕生日おめでとうな」と、“怒り”の絵文字とともに、錦鯉渡辺隆（48）の誕生日を報告するポストに反応。渡辺の「誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が経つほどに痛みが増し現在は足首から下の左足全体に結構な痛みがある状態です。骨が痛い感覚もあります。これはなんでしょうか？」という問いに答えるかのように「いい加減そろそろ痩せろクソ豚」と“罵倒”で祝福した。

これに渡辺もXで「また生きてしまいました。豚は幸せです。」と応答した。

フォロワーからは「2人とも付き合っちゃえ」「いつも思うんだけど、みりちゃむさんと渡辺さん結婚したら世界が平和になると思う」「もうこのままSM婚して欲しい」「これが、渡辺さんとのウエディングケーキに変わる日が来ますように」といったコメントが寄せられた。

みりちゃむは、人気YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」での「第一回口ゲンカ最強女子オーディション」に合格し、渡辺らを次々と“罵倒”するキャラでブレーク。最近では、24年後期放送のNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど活動の幅を広げている。