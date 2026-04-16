犬が怯えてしまう人間の特徴5つ

1.体や声が大きい

男性よりも女性を好む犬が多いといわれているのは、男性は体が大きかったり声が低く響いたりすることがひとつの要因だとされています。

体や声が大きいと、対峙したときに犬は威圧感や恐怖感を感じることがあるためです。

また、犬は頭の上から覆いかぶさるようにのぞき込まれたり、なでられたりすることにも怖がることがあるので接するときは注意が必要です。

2.サングラスやマスクをしている

犬は人の表情をよく観察していて、表情から感情を読み取る能力があるとされています。

そのため、色の濃いサングラスや顔の半分ほどを覆うようなマスクをしていると、犬は表情が読めないため、その人に対して警戒心を持つことがあります。

飼い主さんのように信頼している相手であれば、それほど警戒心は持たない可能性もありますが、見知らぬ相手の場合は近づこうとしないことが少なくありません。

これと同じ理由でつばの広い帽子を被っている人や、つばのある帽子を目深に被っている人に対してもおびえた様子を見せる犬がいます。

3.大きなものや長いものを持っている

犬は服装だけでなく、人が持っているものに対して警戒心を持つことがあります。

特に段ボールのように大きなものや傘・杖のような細長いもの、スーツケースのように大きいだけでなくガラガラと音がするものなどは、苦手だと感じる犬が多いとされています。

これらのものに対して怯えるのは、攻撃されるかもしれないという防衛本能が働くことのほか、トラウマが影響していることも考えられます。

他人が持っているスーツケースがたまたま犬にぶつかってしまったり、傘が近くでバサッと開く音に驚いたりといった経験があると、それらを持っている人に対して警戒心を抱くのも自然なことでしょう。

4.予測できない動きをする

犬は人の行動によっても、相手に対して警戒心を抱くか興味を持つか、交流を持ちたいと思うかが変わります。

そのなかで、犬が苦手とするのが予測できない行動、急な動きをする人だとされています。

次にどのような行動をするか予測できない相手は、自分に対しても何をするかわからないと考えて、少し距離を取ろうとします。

特に小さな子供は急に走り出したり、大きな声を出したりといった行動をすることが多いため、犬が警戒心を持ってしまうことがあります。

公園で散歩をしているとき、周囲に子供がいるときなどは犬が怖がって逃げたり攻撃したりすることのないように注意深く観察しましょう。

5.すぐに触ろうとする

犬が好きな人は、外で犬を見たときに「可愛い！」と思って近づいたり触ろうとしたりすることもあるのではないでしょうか。

しかし、知らない犬に対して突然近づいたりすぐに触ろうとしたりすると、犬は驚いてしまいます。

びっくりした拍子に近づいてきた手を噛んでしまうこともめずらしくないので、そういったトラブルを防ぐためにも注意が必要です。

犬に好かれるコツ

初対面の犬に好かれるためには、上で説明した「犬が怯えてしまう人間の特徴」を避けることが大切です。

さらに、犬のペースで触れ合うために、犬から近づいてきたり興味を持ったりしてもらうまで待つことも重要なポイントです。

どんな人に対してもフレンドリーに接することができる犬であればあまり気にする必要はありませんが、人見知りしやすい犬や警戒心の強い犬の場合は慎重に触れ合うようにしましょう。

犬とスキンシップを取りたいときは、犬から少し離れた場所でしゃがんで手を伸ばし、においを嗅がせてあいさつをします。

そこで犬が興味を持って近づいてくるようであれば、体の側面や首の下などを優しくなでましょう。

犬は自分の気持ちを理解して尊重してくれる人に対して信頼を置きやすいので、まずは犬のペースに合わせて接することを意識してください。

まとめ

犬は人の様子や行動をよく見ていて、感情を読み取ろうとしたり予測したりします。

そのため、「犬と仲良くなりたい」「犬に好かれたい」と思うときは、犬が不安に思うようなことはせず、よく観察しながら犬のペースに合わせて接するようにしましょう。