「幻想的な夜桜を楽しめる」春に行きたい“栃木県の公園”ランキング！ 2位「日光田母沢御用邸記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
春を迎え、桜やチューリップといった春の花を目当てに、週末は少し足を延ばして自然を満喫したいと考えている人もいるのではないでしょうか。週末のお出かけ先として、公園を候補に挙げる人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「栃木県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「建物と庭園が一体となっていて、しだれ桜が咲く景色には品格を感じます」（40代男性／宮城県）
「日光東照宮も観光したい」（50代男性／徳島県）
「有名観光場所が多く訪れたい場所としては魅力的だと感じていたため」（30代男性／愛媛県）
▼回答者コメント
「宇都宮市内で最も早く開花する『河津桜』の名所です。復元された白壁の櫓や土塁を背景に、鮮やかなピンクの花々が歴史情緒を彩ります。夜間はライトアップも行われ、幻想的な夜桜を楽しめるのも大きな魅力です」（50代男性／兵庫県）
「有名な公園の為」（30代男性／青森県）
「行ったことはないがきいたことがあり、きっと綺麗な公園であると思ったから」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「栃木県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：日光田母沢御用邸記念公園（日光市）／41票2位にランクインしたのは「日光田母沢御用邸記念公園」でした。明治期に皇室の静養地として整備された旧日光田母沢御用邸を整備・公開する公園です。江戸・明治・大正それぞれの建築様式が融合した本邸と、手入れの行き届いた庭園が特徴で、春にはしだれ桜などが咲き、歴史的建造物と桜の共演を味わえるスポットとして知られています。落ち着いた雰囲気の中で、日光観光と併せて訪れるのにもよさそうです。
▼回答者コメント
「建物と庭園が一体となっていて、しだれ桜が咲く景色には品格を感じます」（40代男性／宮城県）
「日光東照宮も観光したい」（50代男性／徳島県）
「有名観光場所が多く訪れたい場所としては魅力的だと感じていたため」（30代男性／愛媛県）
1位：宇都宮城址公園（宇都宮市）／56票1位に輝いたのは「宇都宮城址公園」でした。徳川将軍家の日光社参の際の宿としても使われた宇都宮城の跡地を整備した、宇都宮市中心部にある公園です。復元された土塁や堀、白壁の櫓などが歴史的な雰囲気を伝え、春には河津桜やソメイヨシノが咲き、夜桜のライトアップが行われることもあります。歴史情緒と桜の風景を同時に楽しめる、市民に親しまれている花見スポットです。
▼回答者コメント
「宇都宮市内で最も早く開花する『河津桜』の名所です。復元された白壁の櫓や土塁を背景に、鮮やかなピンクの花々が歴史情緒を彩ります。夜間はライトアップも行われ、幻想的な夜桜を楽しめるのも大きな魅力です」（50代男性／兵庫県）
「有名な公園の為」（30代男性／青森県）
「行ったことはないがきいたことがあり、きっと綺麗な公園であると思ったから」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)