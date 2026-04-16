◆米大リーグ フィリーズ２―１１カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のフィリーズ戦に先発し、６回を３安打１失点の快投を披露し、４試合目の先発登板で今季初勝利を挙げた。１１奪三振は２０２４年９月１６日アスレチックス戦に並ぶ自己最多タイとなった。防御率は２・４５。

先頭ターナーにに初回先頭打者アーチを許し、現地１０日のパイレーツ戦でマークした６イニング連続無安打は、伸ばすことは出来なかった。しかし、その後は直球、スプリット、スイーパーなど切れ味鋭く三振の山を築いた。

９７球投げストライク６７のストライク率６５・０％。また、空振りを２６度奪ったのは今季メジャー最多。また、開幕４試合で３１奪三振はチーム史上最多タイ。４番ガルシア除く８人から三振を奪ったが、中でも昨季２冠王となったシュワバーに対しては３打席連続空振り三振と手玉に取った。

今永は地元テレビのインタビューで「自分を信じて投げた。相手を最少得点に抑えれば味方が点をとってくれる。昨年もいい時期があった。毎年新しい自分に取り組んでいる」などと話した。

またカウンセル監督も「スプリットが良く、ストライクゾーンで攻めていた。いきなり本塁打を浴びたが、その後は素晴らしかった」と絶賛していた。