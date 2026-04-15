武藤潤の写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）が2026年6月10日（水）に発売される。発売に先駆け購入特典カット6点が発表された。

【写真】「ライオンの着ぐるみ」を着た武藤潤

7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーとして活躍する武藤潤が、自身初となるソロ写真集を「武藤の日」（2026年6月10日）に発売。

発売に先駆け購入特典の「インスタントフォト風写真」の使用カット全6点が発表。販売場所によって絵柄が異なるインスタントフォト風写真は、2カットが1枚になった全3種。それぞれのインスタントフォト風写真には本人直筆のメッセージがプリントされている。

スタダ便購入特典には、写真集発売の発表時に本人のインスタライブで話題になった「ライオンの着ぐるみ」を着たカットが採用。楽天ブックスの購入特典には、武藤の好きな場所でもある「映画館」で、メンバーカラーである「赤」のカーディガンを纏ったカット2点が採用されている。

HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppiの購入特典は、それぞれの表紙のアザーカットとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）