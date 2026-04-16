@onefiveが、新曲「♡革命少女S♡」を4月15日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開した。

（関連：【映像あり】@onefive、さくら学院時代の名曲「ハートの地球」をサンプリングした新曲「♡革命少女S♡」MV）

@onefiveは、自らの“オリジン”（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させる新プロジェクト『SAKURAIZATION』を始動。同楽曲はその幕開けを飾るもので、彼女たちの活動の礎であるさくら学院時代の名曲「ハートの地球」をサンプリングした意欲作だ。

「諦めないのが人間」と歌い、かつて“夢見る少女”だった彼女たちが、21歳の今、自らを“革命少女”と定義し、どこにもカテゴライズされない、“新種アイドル”へと進化。サウンド作りに関しては、原作であるTommy february6特有のシンセキラキラポップ感を残しつつ、Ryotaro Kogaと芦田菜名子のコンビが、現在の@onefiveの音楽世界観を加えている。サビは極端にポップなメロディでありつつ、あえて棒読み気味な歌い方にすることで、“洗脳度”をわかりやすく重視しているという。

さくら学院（S）出身の4人の少女（複数形のS）が、「アイドルを超えた、スーパーレディ（S）になる」という消えない志を胸に、甘いマシュマロも、苦い涙も、すべてを飲み込んで進む。これは単なるセルフオマージュではなく、過去を“きれいな思い出”として棚上げすることを拒み、血肉に変えて戦い続ける彼女たちの“生存戦略（Survival）”であり、未来を掴み取るための“革命”の宣言である。

また、MVにはメンバーが制服姿で登場し、振付師であるHOnOKAのHOnOKA kidsも出演。さくら学院出身という同じルーツを持つ幼馴染4人が大人となり、たくさんの少女たちに手を引かれ、学生時代の思い出の地の象徴である学校に導かれる。懐かしい昔のアジトに戻ってきた4人の“スーパーレディ”が、「♡革命少女S♡」のゲームに入り込み、エネルギー源であるハートを集め、モンスターを倒していく奇妙な世界観になっている。

（文＝リアルサウンド編集部）