『佐奈宏紀1st写真集 夢中』（KADOKAWA）が7月3日（金）に発売される。4月15日（水）よりネットストアや各書店での予約受付を開始された。

【画像】佐奈宏紀・写真集「夢」がテーマの公開カット

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズ、舞台『WIND BREAKER』、地球ゴージャスなど、大人気舞台に多数出演し、アーティストとしても活躍する俳優・佐奈宏紀の、初となる写真集が発売決定。本作は佐奈自身のアイデアで「夢」をテーマとし、どこか不思議で魅力的な世界を切り取った。先行カットも公開された。

発売直後の7月4日（土）・5日（日）には、大阪・東京で本人登壇による発売記念イベントも開催。佐奈宏紀オフィシャルファンサイト「Room.37」では、限定特典とアザーカバー付き完全受注版も販売される。

発売に際して佐奈宏紀は「人生初の写真集！テーマは「夢」。僕の頭の中の世界を表現したような写真集です！どこか非現実的で、でもなぜか懐かしい感じがして…。そんな世界に「夢中」になって頂けたら嬉しいです！僕らしく、遊び心満載のページも作ったので楽しみにしててください^_^」とコメントした。

■写真集発売記念イベント開催写真集の発売を記念し、下記日程で本人が登壇する発売記念イベント・オンラインイベントの開催が決定。※イベント内容は変更になる場合があり。

発売記念店頭イベント：2026年7月4日（土）大阪／7月5日（日）東京【イベント内容】1冊券：サインなし写真集1冊（ご本人よりお渡し）＋限定ブロマイド（1冊券柄）3冊券：サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し＋宛名入れ）+通常本2冊＋限定ブロマイド（3冊券柄）5冊券A：サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し＋宛名入れ）+通常本4冊＋2ショット写メ撮影＋限定ブロマイド（5冊券A柄）5冊券B：サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し＋宛名入れ）+通常本4冊+ボイスメッセージ録音+限定ブロマイド（5冊券B柄）※5冊券ABを両方ご購入の方にはオフショットミニフォトブックをプレゼント。※東京会場と大阪会場のブロマイドはすべて別柄となる。

オンラインイベント：2026年7月11日（土）オンライン（TalkPort）【イベント内容】1冊券：通常写真集1冊+30秒トーク3冊券：サイン入り写真集1冊+通常写真集2冊+60秒トーク5冊券：サイン・宛名入り写真集1冊+通常写真集4冊+90秒トークそれぞれ別柄のブロマイド付き

■プロフィール佐奈宏紀1997年2月25生まれ。愛知県出身。178cm。ミュージカル「刀剣乱舞」シリーズ（後家兼光役）、舞台『WIND BREAKER』（梅宮一役）、地球ゴージャス三十周年記念公演「儚き光のラプソディ」など、大人気舞台に多数出演。アーティストとしても活動し、これまでに10曲をリリースしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）