1号2ランHR含むマルチHで1軍昇格へアピール！松本剛/キャベッジ/中山礼都が構える巨人外野スタメン争いに割って入る存在として成長期待の左の大砲とは！？

三塚琉生が1号2ランHR含むマルチヒット

4月15日、しずてつスタジアム草薙で行われたイースタン・リーグのハヤテ戦に、「9番・左翼」で先発出場した三塚琉生は、2打数2安打2打点1HR。1号2ランホームランを含むマルチヒットを記録し、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。

2回、2アウト1塁の場面で打席に立った三塚琉生は、野里慶士郎の1球目ストレートを捉え、打った瞬間にホームランとわかる一発をライトスタンドに突き刺す1号2ランホームランを放った。

さらに、4回1アウト1塁の場面で、三塚琉生は再び野里慶士郎の1球目ストレートをセンターへはじき返すヒットを放ち、マルチヒットを記録した。

三塚琉生は、昨シーズンの6月に支配下昇格を勝ち取り、1軍昇格を目指す左の大砲だ。今シーズンは春季キャンプ中に左足関節を捻挫し、出遅れていたが、3月18日の3軍戦で実戦復帰を果たし、1軍昇格へ向け、打撃の調子を上げてきている。

2軍でしっかりと結果を残し、三塚琉生には松本剛、キャベッジ、中山礼都が構える巨人外野スタメン争いに割って入る存在になってもらいたい。