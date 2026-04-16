般若心経の「心」の正体とは？真言（マントラ）が持つ力と「仏の母」と呼ばれる理由

「仏を生む」仏母でもある

般若心経の「心」が指す本当の意味｜心臓ではなく「マントラ」

般若心の「心」は、ここでは「マントラ」を指します。「はじめに」でも述べたとおり、マントラは「祈りの言葉」のことで、今日では「真言（しんごん）」と訳されています。

般若心経は、「般若波羅蜜多のマントラ（真言）を説くお経」ということになります。

さらに、ここにはもう一つ、込められた意味があります。「プラジュニャー・パーラミター」は女性名詞です。これは祈りの言葉であると同時に、実は「女尊（女性の聖なるもの）」の名前であり、仏母（＝ 菩薩（ぼさつ）、つまり「仏陀（お釈迦様、悟った人）の母」を指しています。

般若波羅蜜多は「女性」だった？知られざる女性尊（女尊）の側面 なぜインドでは抽象的な「智慧」を女神として神格化したのか

般若波羅蜜多（マントラ）が仏母という女尊だというと、奇異に感じる人もいるでしょうが、インドでは古くから、風、雨、雷などの自然現象はもちろん、言葉や時間や法則といった抽象的なものも、尊ぶべきものはすべて神格化してきました。

チベット版や後代の訳に見る「仏説聖仏母」の称号

このあと述べるように、現在、最も広まっているのは玄奘（げんじょう）訳の般若心経ですが、後代に訳された般若心経には、経題を「仏説聖仏母般若波羅蜜多経」として、般若波羅蜜多が仏母だと明記したものもあります。

「仏母（ぶつぼ）」とは何か｜智慧の力によって仏陀が生まれる

チベット版の般若心経でも、経題に「女尊＝仏母」という言葉が記されています。ここには、般若波羅蜜多という「智慧の力」で仏が生まれるという意味が込められているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。