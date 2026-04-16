　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.58　6.48　5.21　6.72
1MO　7.61　6.25　6.16　6.72
3MO　8.28　6.23　6.89　6.85
6MO　8.73　6.33　7.47　7.18
9MO　8.90　6.46　7.77　7.39
1YR　9.02　6.65　8.00　7.57

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.92　10.44　7.33
1MO　6.99　9.70　7.10
3MO　7.66　9.63　7.33
6MO　8.31　9.71　7.53
9MO　8.60　9.71　7.65
1YR　8.79　9.78　7.83
東京時間10:13現在　参考値

ドル円短期ボラは、直近の値幅の落ち着いた流れもあり、低めのボラでの推移が続く