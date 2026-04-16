通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.58 6.48 5.21 6.72
1MO 7.61 6.25 6.16 6.72
3MO 8.28 6.23 6.89 6.85
6MO 8.73 6.33 7.47 7.18
9MO 8.90 6.46 7.77 7.39
1YR 9.02 6.65 8.00 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.92 10.44 7.33
1MO 6.99 9.70 7.10
3MO 7.66 9.63 7.33
6MO 8.31 9.71 7.53
9MO 8.60 9.71 7.65
1YR 8.79 9.78 7.83
東京時間10:13現在 参考値
ドル円短期ボラは、直近の値幅の落ち着いた流れもあり、低めのボラでの推移が続く
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:13現在 参考値
ドル円短期ボラは、直近の値幅の落ち着いた流れもあり、低めのボラでの推移が続く