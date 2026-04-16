◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がる。打順には入らず、投手専念はエンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めてとなる。

試合前、ロバーツ監督が投手専念の経緯を説明した。指揮官は「トレーナー、投手コーチ、私の全員で話して、これが彼にとってベストだと判断した。本人に伝えたら、完全に理解してくれた」。伝えたのは前夜だったといい、大谷の反応を問われると、顔まねを披露。目を見開いて驚いた表情を再現し、報道陣の笑いを誘った。指揮官は「もし死球がなければ今日は普通に投げてＤＨにも入っていた。ただ、今回は投球だけに集中することで、体にもメンタルにも良い影響があると思っている」と話した。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が着用する。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませており、今回は８年かけて念願の初登板となる。