最短5分で作れる！【ニラ玉】の人気レシピ8選〜おかず・スープまで簡単アレンジをまるっと紹介
ふんわり卵に、ニラの香りが広がる「ニラ玉」。火の通りが早く短時間で仕上がるので、忙しいときの一品として重宝します。定番の組み合わせですが、実はアレンジの幅が広いのも魅力です。
そこで今回は、ニラ玉レシピ8選をご紹介。基本のニラ玉から、あんかけ、みそ汁、オムライス風まで、日々の食卓に役立つレシピばかりです。今が旬のニラで作ってみてくださいね。
■【殿堂入りレシピ】5分でプロの味！絶品ニラ玉
驚くほど簡単に作れるのに絶品です。殿堂入りもうなずけます。ゴマ油とオイスターソースでコク旨に仕上げるのがポイント。卵はふわとろの半熟状態が一番おいしいので、ぜひ出来立てを味わってくださいね。
■【おかず＆汁物】ニラ玉レシピ7選
エビ入りでボリュームのある一皿です。エビは丁寧に下処理をすることで、臭みを防げます。エビのプリプリ感と卵のコラボは格別！ ニラは最後に入れて、旬の彩りを添えましょう。
味付けはシンプルに塩コショウのみ。ニラの風味と卵のやさしい甘みが引き立ちます。豆モヤシのシャキシャキ感がアクセントになり、最後まで食べ飽きません。口当たりを良くするため、ひげ根を丁寧に取っておくのがコツです。
この一品で野菜をたっぷり摂れます。卵がニラの香りや苦味をカバーしてくれるので、ニラが苦手な方でも食べやすいです。ポン酢でさっぱりといただくのがおすすめ。
顆粒チキンスープの素としょうゆで味つけした、中華風のスープ。パパッと作れるので、チャーハンや餃子の副菜としても大活躍します。溶き卵を加えたら、大きく円を描くように混ぜて火を止めましょう。卵がふんわりとした仕上がりになります。
キノコたっぷりのバターライスに、ふわとろニラ玉をのせた、インパクト大の一皿。スイートチリソースをかけてエスニック風に仕上げます。バターのコクとニラの香りが食欲をそそり、一度食べ始めると止まらないおいしさです。
酸味とショウガを効かせたあんが、ニラ玉によくからんで美味。お肉も入れるため、食べ応えも抜群です。ニラ玉は強火で手早く焼くのが、フワッと仕上げるコツ。ある程度火が通ったら周りを折り込んで丸い形に整えておくと、焼き上がりの形がきれいになります。
卵の甘みが感じられるみそ汁は、どこか懐かしい味。使うみそは少なめでOKです。ニラと卵の風味が際立ちます。「ニラをサッと煮る→みそを溶く→卵を流し入れる」の3ステップで簡単に作れるのも魅力です。忙しい日の一品にもイチオシ。
■ニラの選び方と保存方法とは？
ニラ玉をおいしく仕上げるためには、新鮮なニラが不可欠。全体にハリがあり、根元がしっかりしたニラを選びましょう。
また、ニラは意外と傷みやすいので、買ったその日のうちに使うのがベスト。すぐに使う予定がない場合は、食べやすい長さにカットして冷凍するのがおすすめです。冷凍するとパラパラとほぐれて必要な分だけ取り出せます。ぜひ参考にしてみてください。
(Lily-bono)
そこで今回は、ニラ玉レシピ8選をご紹介。基本のニラ玉から、あんかけ、みそ汁、オムライス風まで、日々の食卓に役立つレシピばかりです。今が旬のニラで作ってみてくださいね。
■【殿堂入りレシピ】5分でプロの味！絶品ニラ玉
驚くほど簡単に作れるのに絶品です。殿堂入りもうなずけます。ゴマ油とオイスターソースでコク旨に仕上げるのがポイント。卵はふわとろの半熟状態が一番おいしいので、ぜひ出来立てを味わってくださいね。
5分でプロの味！絶品ニラ玉
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
【材料】（2人分）
卵 3個
ニラ 1束
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
ゴマ油 大さじ 1
【作り方】
1、卵は割りほぐしてよく混ぜておく。ニラは長さ3〜4cmに切る。しょうゆとオイスターソースをよく混ぜ合わせておく。
2、フライパンを中火で熱してゴマ油を入れ、ニラを炒める。油が全体に回ったら、しょうゆとオイスターソースを加えてひと混ぜする。
3、(2)に卵を入れてあまりかき混ぜずにさっくりと混ぜ、卵が半熟程度にかたまったら器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
お好みで七味や一味を振ってもおいしいですよ。
■【おかず＆汁物】ニラ玉レシピ7選
しっかり味でご飯がすすむ！ ぷりぷりエビのニラ玉
エビ入りでボリュームのある一皿です。エビは丁寧に下処理をすることで、臭みを防げます。エビのプリプリ感と卵のコラボは格別！ ニラは最後に入れて、旬の彩りを添えましょう。
ニラ玉炒め
味付けはシンプルに塩コショウのみ。ニラの風味と卵のやさしい甘みが引き立ちます。豆モヤシのシャキシャキ感がアクセントになり、最後まで食べ飽きません。口当たりを良くするため、ひげ根を丁寧に取っておくのがコツです。
ニラタマ焼き
この一品で野菜をたっぷり摂れます。卵がニラの香りや苦味をカバーしてくれるので、ニラが苦手な方でも食べやすいです。ポン酢でさっぱりといただくのがおすすめ。
ニラ玉スープ
顆粒チキンスープの素としょうゆで味つけした、中華風のスープ。パパッと作れるので、チャーハンや餃子の副菜としても大活躍します。溶き卵を加えたら、大きく円を描くように混ぜて火を止めましょう。卵がふんわりとした仕上がりになります。
ニラ玉オムライス
キノコたっぷりのバターライスに、ふわとろニラ玉をのせた、インパクト大の一皿。スイートチリソースをかけてエスニック風に仕上げます。バターのコクとニラの香りが食欲をそそり、一度食べ始めると止まらないおいしさです。
ニラ玉のあんかけ
酸味とショウガを効かせたあんが、ニラ玉によくからんで美味。お肉も入れるため、食べ応えも抜群です。ニラ玉は強火で手早く焼くのが、フワッと仕上げるコツ。ある程度火が通ったら周りを折り込んで丸い形に整えておくと、焼き上がりの形がきれいになります。
ニラ玉みそ汁
卵の甘みが感じられるみそ汁は、どこか懐かしい味。使うみそは少なめでOKです。ニラと卵の風味が際立ちます。「ニラをサッと煮る→みそを溶く→卵を流し入れる」の3ステップで簡単に作れるのも魅力です。忙しい日の一品にもイチオシ。
■ニラの選び方と保存方法とは？
ニラ玉をおいしく仕上げるためには、新鮮なニラが不可欠。全体にハリがあり、根元がしっかりしたニラを選びましょう。
また、ニラは意外と傷みやすいので、買ったその日のうちに使うのがベスト。すぐに使う予定がない場合は、食べやすい長さにカットして冷凍するのがおすすめです。冷凍するとパラパラとほぐれて必要な分だけ取り出せます。ぜひ参考にしてみてください。
(Lily-bono)